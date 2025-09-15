Украинский форвард забил эффектный гол в третьем матче подряд за итальянский клуб

Богдан Попов

Украинский форвард "Эмполи" Богдан Попов отличился забитым голом в матче 3-го тура итальянской Серии В против "Специи".

18-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и в начале второго тайма сравнял счет в поединке.

После навеса партнера с левого фланга штрафной площадки Попов прекрасно разобрался и эффектным ударом через себя отправил мяч в ворота соперника.

В итоге Попов провел на поле 72 минуты, после чего был заменен. Матч завершился вничью 1:1.

Обзор матча "Эмполи" – "Специя"

Богдан забил в третьем матче подряд за "Эмполи". С четырьмя голами он возглавляет бомбардирскую гонку во втором по силе дивизионе Италии.

Команда украинца набрала четыре очка в трех турах и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Серии В.

Отметим, Попов ранее находился в структуре киевского "Динамо", где играл за команду U-17. В июле 2022 года нападающий присоединился к польскому "Гурнику", а в 2023-м стал игроком "Эмполи".

В прошлом сезоне Богдан забил 10 голов в 33 матчах за "Эмполи" U-20 в молодежном чемпионате Италии.

Недавно Попов продлил контракт с "Эмполи" до 2028 года.