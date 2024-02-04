Украинский форвард забил гол и спас свою команду от поражения в матче чемпионата Англии (видео)

Гол Назария Русина принес "Сандерленду" ничью в поединке против "Мидлсбро".

Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин отличился голом в матче 30-го тура Чемпионшипа (второй по рангу дивизион чемпионата Англии – прим.) против "Мидлсбро".

25-летний украинец начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле на замену во втором тайме. На 67-й минуте он заменил Мэйсона Берстоу.

На 83-й минуте Русин сравнял счет в поединке, нанеся точный удар примерно с линии штрафной в ближний угол.

ONLY FOOLS RUSYNNNN



Который hit (& suspect keeping)



Nazariy Rusyn after bagging a brace for the U21s в течение week comes off the bench v Boro and scores in the NE derby



Его второй сезон в Championship ⚽️⚽️



1-1 Sunderland pic.twitter.com/IUsThtdcBh — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 4, 2024

Для Русина это второй гол за основную команду "Сандерленда", за которую он сыграл 15 матчей (14 из них – в Чемпионшипе).

В активе украинского нападающего три результативные действия в составе "черных котов" в Чемпионшипе – два гола и один ассист.

Поединок "Мидлсбро" – "Сандерленд" завершился со счётом 1:1.

Сейчас "Сандерленд" занимает восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 44 очка после 30 матчей.

В следующем туре Чемпионшипа "черные коты" 10 февраля будут принимать "Плимут".

Напомним, в своем предыдущем матче Русин за 6 минут оформил дубль в матче молодежного чемпионата Англии (U-21) против "Лидса".

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