Украинский форвард забил гол в четвертом подряд матче в Нидерландах

Артем Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

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Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов отличился голом в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов против "Гоу Эхед Иглс".

Поединок начался еще 5 сентября, но из-за поведения болельщиков "Утрехта", которые начали бросать пиротехнику и разные предметы на поле, игру остановили за 30 минут до конца при счете 1:3 в пользу гостей.

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Позже было принято решение доиграть матч 8 сентября уже при пустых трибунах.

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В доигровке хозяева забили дважды и спаслись от поражения — 3:3. Окончательный счет установил именно Степанов, который реализовал пенальти на 90-й минуте поединка.

Для 19-летнего украинца это четвертый гол в четвертом матче нового сезона чемпионата Нидерландов. Ранее Артем забивал АЗ, роттердамской "Спарте" и ПСВ.

Сейчас "Утрехт" занимает 15-е место в турнирной таблице Эредивизи, имея 2 очка после пяти сыгранных матчей. "Гоу Эхед Иглс" с 8 баллами находится на шестой позиции.

Отметим, что Артем выступает за "Утрехт" с января 2026 года на правах аренды из немецкого "Байера".

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Во второй половине прошлого сезона украинский футболист провел за "Утрехт" 15 матчей, в которых забил 5 голов. Он стал самым молодым автором результативной серии (три гола подряд) в Эредивизе с 2014 года.

Степанов является воспитанником луцкой академии "Волыни" и донецкого "Шахтера". Он перешел в "Байер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В составе команды леверкузенцев U-19 украинский футболист провел 27 матчей, забил 22 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Цыганков дебютировал за "Аякс" в матче чемпионата Нидерландов.

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