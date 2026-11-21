Артем Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

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Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов забил гол в домашнем матче 13-го тура чемпионата Нидерландов против "Камбура".

19-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 60-й минуте поразил ворота соперника после передачи Йориса ван Оверема.

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Для Степанова это шестой гол в нынешнем сезоне Эредивизи и первый с сентября, когда он получил повреждение левого голеностопа, из-за чего выбыл из заявки сборной Украины на матчи Лиги наций, где должен был дебютировать за национальную команду.

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Несмотря на гол украинца, "Утрехт" потерпел поражение со счетом 2:3. Степанов был заменен на 75-й минуте матча.

В настоящее время "Утрехт" идет 15-м в чемпионате Нидерландов, имея в своем активе 12 очков. "Камбур" занимает восьмое место, набрав 18 баллов.

В следующем туре чемпионата Нидерландов команда Степанова 29 ноября на выезде сыграет против клуба "Ден Хааг".

Ранее сообщалось, что "Реал" официально определился с будущим конкурента Лунина.

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