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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Украинский форвард забил гол в третьем подряд матче в Нидерландах

Артем Степанов поразил ворота ПСВ в поединке чемпионата Нидерландов.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Артем Степанов

Артём Степанов / facebook.com/bayer04leverkusen

Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов отличился голом в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.

19-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 9-й минуте открыл счет во встрече, поразив ворота соперника после передачи Никласа Вестерлунда.

Для Степанова это третий гол в третьем подряд матче нового сезона чемпионата Нидерландов.

Отметим, что Артем выступает за "Утрехт" с января 2026 года на правах аренды из немецкого "Байера".

Во второй половине прошлого сезона украинский футболист провел за "Утрехт" 15 матчей, в которых забил 5 голов. Он стал самым молодым автором результативной серии (три гола подряд) в Эредивизе с 2014 года.

Степанов является воспитанником луцкой академии "Волыни" и донецкого "Шахтера". Он перешел в "Байер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В составе команды леверкузенцев U-19 украинский футболист провел 27 матчей, забил 22 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Ванат отличился ассистом за "Жирону" в матче Сегунды.

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