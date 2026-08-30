- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинский форвард забил гол в третьем подряд матче в Нидерландах
Артем Степанов поразил ворота ПСВ в поединке чемпионата Нидерландов.
Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов отличился голом в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.
19-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 9-й минуте открыл счет во встрече, поразив ворота соперника после передачи Никласа Вестерлунда.
Для Степанова это третий гол в третьем подряд матче нового сезона чемпионата Нидерландов.
Отметим, что Артем выступает за "Утрехт" с января 2026 года на правах аренды из немецкого "Байера".
Во второй половине прошлого сезона украинский футболист провел за "Утрехт" 15 матчей, в которых забил 5 голов. Он стал самым молодым автором результативной серии (три гола подряд) в Эредивизе с 2014 года.
Степанов является воспитанником луцкой академии "Волыни" и донецкого "Шахтера". Он перешел в "Байер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
В составе команды леверкузенцев U-19 украинский футболист провел 27 матчей, забил 22 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Ванат отличился ассистом за "Жирону" в матче Сегунды.