- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 691
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинский форвард забил в третьем подряд матче чемпионата Нидерландов
Для Артема Степанова это уже четвертый гол за "Утрехт" в чемпионате Нидерландов.
Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов забил гол в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.
18-летний украинец, выступающий за "Утрехт" на правах аренды из немецкого "Байера", открыл счет уже на 3-й минуте встречи.
Степанов забил в третьем подряд поединке чемпионата Нидерландов.
В марте украинец отличался голами в играх против "Твенте" и "Гоу Эгед Иглз", которые завершились победами его команды со счетом 2:0.
Таким образом, Степанов стал самым молодым игроком, который забил в трех подряд матчах Эредивизи с сезона-2013/14. На момент поединка с ПСВ ему исполнилось 18 лет и 237 дней.
В марте-апреле 2014-го бывший форвард "Витесса" Бертран Траоре забил в трех матчах подряд в возрасте 18 лет и 218 дней.
Всего на счету Степанова 4 гола и один ассист в 10 матчах за нидерландский клуб. Все мячи он забил в чемпионате Нидерландов.