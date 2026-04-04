Украинский форвард забил в третьем подряд матче чемпионата Нидерландов

Артём Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов забил гол в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.

18-летний украинец, выступающий за "Утрехт" на правах аренды из немецкого "Байера", открыл счет уже на 3-й минуте встречи.

Степанов забил в третьем подряд поединке чемпионата Нидерландов.

В марте украинец отличался голами в играх против "Твенте" и "Гоу Эгед Иглз", которые завершились победами его команды со счетом 2:0.

Таким образом, Степанов стал самым молодым игроком, который забил в трех подряд матчах Эредивизи с сезона-2013/14. На момент поединка с ПСВ ему исполнилось 18 лет и 237 дней.

В марте-апреле 2014-го бывший форвард "Витесса" Бертран Траоре забил в трех матчах подряд в возрасте 18 лет и 218 дней.

Всего на счету Степанова 4 гола и один ассист в 10 матчах за нидерландский клуб. Все мячи он забил в чемпионате Нидерландов.