ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
691
Время на прочтение
1 мин

Украинский форвард забил в третьем подряд матче чемпионата Нидерландов

Для Артема Степанова это уже четвертый гол за "Утрехт" в чемпионате Нидерландов.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Степанов

Артём Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов забил гол в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ.

18-летний украинец, выступающий за "Утрехт" на правах аренды из немецкого "Байера", открыл счет уже на 3-й минуте встречи.

Степанов забил в третьем подряд поединке чемпионата Нидерландов.

В марте украинец отличался голами в играх против "Твенте" и "Гоу Эгед Иглз", которые завершились победами его команды со счетом 2:0.

Таким образом, Степанов стал самым молодым игроком, который забил в трех подряд матчах Эредивизи с сезона-2013/14. На момент поединка с ПСВ ему исполнилось 18 лет и 237 дней.

В марте-апреле 2014-го бывший форвард "Витесса" Бертран Траоре забил в трех матчах подряд в возрасте 18 лет и 218 дней.

Всего на счету Степанова 4 гола и один ассист в 10 матчах за нидерландский клуб. Все мячи он забил в чемпионате Нидерландов.

Дата публикации
Количество просмотров
691
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie