Украинский фристайлист со сверхсложным прыжком выиграл "золото" Кубка мира по лыжной акробатике (видео)

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский триумфовал на этапе Кубка мира по лыжной акробатике. На соревнованиях в американском Дир Велли наш спортсмен завоевал золотую медаль.

В суперфинале 21-летний уроженец Ровно выполнил сложнейший прыжок – тройное сальто с пятью винтами, которое в мире лыжной акробатики еще называют "Ураган".

Судьи оценили прыжок Котовского в 138,32 балла. В борьбе за "золото" украинец опередил серебряного призера китайца Ли Тяньма (119,47 балла) и еще одного представителя Поднебесной Чен Шуо (110,16 балла).

Фантастический скачок и дебютное «золото» Кубка мира! Фристайлист Дмитрий Котовский победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Велле 21-летний спортсмен выполнил в суперфинале сверхсложный прыжок bFtFF — тройное сальто с пятью винтами под названием «Ураган», и получил от судей 138 баллов. Украинец стал вторым в истории спортсменом, выполнившим его успешно на соревнованиях. Это достижение стало новым рекордом Украины, а Дмитрий Котовский одержал свою первую победу на Кубке мира. Украинский летающий лыжник поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, проигрывая всего 18 баллов лидеру, швейцарцу Ною Роту, и включился в борьбу за Хрустальный глобус. Поздравляем Дмитрия Котовского и его тренеров Энвера Аблаева и Максима Нескоромного с блестящим результатом! Гордимся вами! FIS Freestyle Skiing Государственный центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта #нацияпобедителей #международные соревнования Опубликовано Министерство молодежи и спорта Украины Суббота, 4 февраля 2023 г.

Стоит отметить, что впервые в истории в суперфинал вышли сразу три украинца. Владимир Кушнир (98,64 балла) остановился в шаге от пьедестала, а Максим Кузнецов (73,75 балла) стал шестым.

Для Котовского это первая победа на уровне Кубка мира по лыжной акробатике, а также третий подиум подряд в этом сезоне: на предыдущих двух этапах он выигрывал "бронзу и серебро".

Более того, сумма баллов, полученная Дмитрием за свое выступление в суперфинале, стала рекордной не только для него, а и для всего украинского фристайла.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала два "золота" на этапе Кубка Европы по сноубордингу.

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