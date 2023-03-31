Украинский фристайлист Владимир Кушнир стал серебряным призером ЧМ по лыжной акробатике

Это его первая медаль столь высокого качества.
Фристайлист Владимир Кушнир занял второе место на юниорском Чемпионате мира по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне. 19-летний украинский спортсмен уступил "золото" китайцу Ван Гоченю, а бронзовым призером стал американец Коннор Каррен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
В финале личных соревнований Владимир получил за прыжок "фул-дабл фул" 90.24 балла. Для Кушнира это уже третий ЧМ среди юниоров, но первая медаль на подобных турнирах.
Напомним, 15-летняя украинская фристайлистка Нелли Попович стала победительницей этапа Кубка Европы по лыжной акробатике в Австрии. Спортсменка впервые поднялась на пьедестал почета на турнире такого масштаба.
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