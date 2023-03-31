Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинский фристайлист Владимир Кушнир стал серебряным призером ЧМ по лыжной акробатике

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
26
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинский фристайлист Владимир Кушнир стал серебряным призером ЧМ по лыжной акробатике

Фристайлист из Украины стал серебряным призером Чемпионата мира / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Это его первая медаль столь высокого качества.

Фристайлист Владимир Кушнир занял второе место на юниорском Чемпионате мира по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне. 19-летний украинский спортсмен уступил "золото" китайцу Ван Гоченю, а бронзовым призером стал американец Коннор Каррен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

В финале личных соревнований Владимир получил за прыжок "фул-дабл фул" 90.24 балла. Для Кушнира это уже третий ЧМ среди юниоров, но первая медаль на подобных турнирах.

Напомним, 15-летняя украинская фристайлистка Нелли Попович стала победительницей этапа Кубка Европы по лыжной акробатике в Австрии. Спортсменка впервые поднялась на пьедестал почета на турнире такого масштаба.

Украинский фристайлист из Ровно получил золото на Кубке мира по лыжной акробатике

Украинский фристайлист из Ровно получил золото на Кубке мира по лыжной акробатике

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
26
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация