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Украинский фристайлист во второй раз подряд выиграл "золото" на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
468
Время на прочтение
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Украинский фристайлист во второй раз подряд выиграл "золото" на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Дмитрий Котовский / Фото: Associated Press

Дмитрий Котовский снова поднялся на самую высокую ступень пьедестала.

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский стал победителем этапа Кубка мира по лыжной акробатике в швейцарском Энгадине.

В суперфинале 21-летний уроженец Ровно исполнил чрезвычайно сложный прыжок под названием "Ураган", за который получил от судей 136,76 балла.

Серебряную медаль завоевал швейцарец Нео Рот, а бронзовым призером стал американец Кристофер Лиллис.

Еще один украинец Владимир Кушнир стал десятым с результатом 103,27 балла.

Для Котовского это второе "золото" на уровне Кубка мира в этом сезоне. На прошлом этапе в США он также выиграл "золото", получив за свой финальный прыжок рекордную сумму баллов для украинского фристайла (138,32).

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Дата публикации
Просмотры
468
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