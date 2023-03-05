Украинский фристайлист во второй раз подряд выиграл "золото" на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Дмитрий Котовский снова поднялся на самую высокую ступень пьедестала.

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский стал победителем этапа Кубка мира по лыжной акробатике в швейцарском Энгадине.

В суперфинале 21-летний уроженец Ровно исполнил чрезвычайно сложный прыжок под названием "Ураган", за который получил от судей 136,76 балла.

Серебряную медаль завоевал швейцарец Нео Рот, а бронзовым призером стал американец Кристофер Лиллис.

Еще один украинец Владимир Кушнир стал десятым с результатом 103,27 балла.

Для Котовского это второе "золото" на уровне Кубка мира в этом сезоне. На прошлом этапе в США он также выиграл "золото", получив за свой финальный прыжок рекордную сумму баллов для украинского фристайла (138,32).

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