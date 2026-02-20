- Дата публикации
Украинский фристайлист выступил в финале Олимпиады-2026 по лыжной акробатике: результат
Александр Окипнюк не сумел пробиться в суперфинал, где разыграют медали.
Украинский фристайлист Александр Окипнюк выступил в финале зимних Олимпийских игр-2026 в лыжной акробатике.
За первую попытку в финале Окипнюк получил от судей 101 балл. Второй прыжок был сложнее, но приземление было неудачным — 92,31 балла.
По итогам двух прыжков украинец занял 10-е место. Этого результата не хватило для попадания в суперфинал, где топ-6 спортсменов разыграют медали. Начало суперфинала – сегодня, 20 февраля, в 15:30 по киевскому времени.
Окипнюк — единственный из четырех украинцев, который принял участие в финале Олимпиады-2026 в лыжной акробатике. Дмитрий Котовский, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов не преодолели квалификацию.
Добавим, что накануне на Олимпиаде-2026 состоялись соревнования по женской лыжной акробатике, где ни одна из четырех украинок не смогла выйти в финал.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.