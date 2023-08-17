Украинский футбол на ТВ: где смотреть Черноморец – Динамо и другие матчи 4-го тура УПЛ

Все поединки можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

18 – 20 августа состоятся матчи 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программу тура откроет поединок новичков элитного дивизиона – ЛНЗ будет принимать "Полесье". В этот же день "Заря" встретится с "Александрией".

На субботу запланировано три матча: "Верес" – "Ворскла", "Металлист 1925" – "Минай" и "Рух" – "Колос".

Завершится тур тремя играми в воскресенье: "Днепр-1" – "Оболонь", "Черноморец" – "Динамо" и "Кривбасс" – "Шахтер".

На нашем сайте можно будет посмотреть в прямом эфире поединки "Заря" – "Александрия" и "Днепр-1" – "Оболонь".

Расписание трансляций матчей 4-го тура УПЛ

Пятница, 18 августа

17:00 ЛНЗ – "Полесье" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Заря" – "Александрия" Киевстар ТВ, УНИАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

Суббота, 19 августа

15:00 "Верес" – "Ворскла" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Металлист 1925" – "Минай" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Рух" – "Колос" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

Воскресенье, 20 августа

15:00 "Днепр-1" – "Оболонь" Киевстар ТВ, УНИАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

17:00 "Черноморец" – "Динамо" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Кривбасс" – "Шахтер" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

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