Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Александрия" и другие матчи 8-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Александрия" и другие матчи 8-го тура УПЛ

Три поединка тура будут показаны онлайн на нашем сайте.

17-19 сентября состоятся матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть ближайшие поединки национального чемпионата.

Отметим, что на нашем сайте будут прямые видеотрансляции трех встреч, среди которых и главная битва тура "Динамо" - "Александрия".

Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ

Пятница, 17 сентября

19:30 "Десна" - "Рух" Футбол 1

Суббота, 18 сентября

14:00 "Ингулец" - "Колос" Футбол 2

17:00 "Мариуполь" - "Шахтер" Футбол 2

17:00 "Днепр-1" - "Верес" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

19:30 "Динамо" - "Александрия" 2+2 / ТСН Проспорт

Воскресенье, 19 сентября

17:00 "Ворскла" - "Минай" Футбол 1

19:30 "Заря" - "Черноморец" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

19:30 "Львов" - "Металлист 1925" Футбол 1

После семи туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 19 очками. "Шахтер" (16) - на втором месте, "Александрия" (14) - на третьем, "Десна" (13) - четвертая.

В среду, 22 сентября, "Динамо" и "Шахтер" сойдутся в битве за Суперкубок Украины. Также в этот день состоятся поединки 1/16 финала Кубка Украины .

. Матчи 9-го тура УПЛ запланированы на 24-27 сентября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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