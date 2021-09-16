Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Александрия" и другие матчи 8-го тура УПЛ

Три поединка тура будут показаны онлайн на нашем сайте.
17-19 сентября состоятся матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть ближайшие поединки национального чемпионата.
Отметим, что на нашем сайте будут прямые видеотрансляции трех встреч, среди которых и главная битва тура "Динамо" - "Александрия".
Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ
Пятница, 17 сентября
19:30 "Десна" - "Рух" Футбол 1
Суббота, 18 сентября
14:00 "Ингулец" - "Колос" Футбол 2
17:00 "Мариуполь" - "Шахтер" Футбол 2
17:00 "Днепр-1" - "Верес" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт
19:30 "Динамо" - "Александрия" 2+2 / ТСН Проспорт
Воскресенье, 19 сентября
17:00 "Ворскла" - "Минай" Футбол 1
19:30 "Заря" - "Черноморец" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт
19:30 "Львов" - "Металлист 1925" Футбол 1
- После семи туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 19 очками. "Шахтер" (16) - на втором месте, "Александрия" (14) - на третьем, "Десна" (13) - четвертая.
- В среду, 22 сентября, "Динамо" и "Шахтер" сойдутся в битве за Суперкубок Украины. Также в этот день состоятся поединки 1/16 финала Кубка Украины.
- Матчи 9-го тура УПЛ запланированы на 24-27 сентября.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".