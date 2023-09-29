Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Александрия и другие матчи 9-го тура УПЛ

Трансляция поединка между "Динамо" и "Александрией" будет доступна на нашем сайте.

30 сентября – 2 октября состоятся матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в субботу поединками "Верес" – ЛНЗ, "Шахтер" – "Ворскла" и "Черноморец" – "Заря".

На субботу запланированы четыре встречи: "Минай" – "Оболонь", "Кривбасс" – "Рух", "Колос" – "Полесье" и "Динамо" – "Александрия", онлайн-видеотрансляция которого будет доступна на нашем сайте.

Завершится тур в понедельник поединком "Днепр-1" – "Металлист 1925", который также можно будет посмотреть у нас на сайте.

Расписание трансляций матчей 9-го тура УПЛ

Суббота, 30 сентября

15:00 "Верес" – ЛНЗ YouTube-канал VERES TV (по спонсорской подписке 35 грн/месяц)

17:00 "Шахтер" – "Ворскла" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Черноморец" – "Заря" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 1 октября

13:00 "Минай" – "Оболонь" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

15:00 "Кривбасс" – "Рух" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

17:00 "Колос" – "Полесье" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Динамо" – "Александрия" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (2+2), ТСН Проспорт

Понедельник, 2 октября

17:00 "Днепр-1" – "Металлист 1925" УНИАН, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (УНИАН), ТСН Проспорт

После 8-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (18 очков). На втором месте – "Кривбасс" (17 баллов). Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" (по 15 пунктов).

Матчи 10-го тура УПЛ состоятся 6 – 8 октября.

Таблица УПЛ после 8-го тура

Таблица УПЛ после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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