Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Десна" и другие матчи 5-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Десна" и другие матчи 5-го тура УПЛ

Трансляция двух поединков будет доступна на нашем сайте.

20 - 23 августа состоятся матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть ближайшие поединки национального чемпионата.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция двух встреч.

Поединки 6-го тура состоятся 27-29 августа.

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925».

Расписание трансляций матчей 5-го тура УПЛ

Пятница, 20 августа

19:30 "Ворскла" - "Металлист 1925" Футбол 1

Суббота, 21 августа

17:00 "Верес" - "Минай" Футбол 2

19:30 "Черноморец" - "Шахтер" Футбол 2

19:30 "Днепр-1" - "Рух" УНИАН / ТСН Проспорт

Воскресенье, 22 августа

17:00 "Мариуполь" - "Заря" Футбол 1

19:30 "Колос" - "Александрия" Футбол 1

21:30 "Динамо" - "Десна" 2+2 / ТСН Проспорт

Понедельник, 23 августа

19:30 "Львов" - "Ингулец" Футбол 1

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