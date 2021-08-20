Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Десна" и другие матчи 5-го тура УПЛ

Трансляция двух поединков будет доступна на нашем сайте.
20 - 23 августа состоятся матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.
ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть ближайшие поединки национального чемпионата.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция двух встреч.
- Поединки 6-го тура состоятся 27-29 августа.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925».
Расписание трансляций матчей 5-го тура УПЛ
Пятница, 20 августа
19:30 "Ворскла" - "Металлист 1925" Футбол 1
Суббота, 21 августа
17:00 "Верес" - "Минай" Футбол 2
19:30 "Черноморец" - "Шахтер" Футбол 2
19:30 "Днепр-1" - "Рух" УНИАН / ТСН Проспорт
Воскресенье, 22 августа
17:00 "Мариуполь" - "Заря" Футбол 1
19:30 "Колос" - "Александрия" Футбол 1
21:30 "Динамо" - "Десна" 2+2 / ТСН Проспорт
Понедельник, 23 августа
19:30 "Львов" - "Ингулец" Футбол 1