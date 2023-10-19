Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Днепр-1 и другие матчи 11-го тура УПЛ

Видеотрансляция поединка между киевлянами и днепрянами будет доступна на нашем сайте.

20 – 22 октября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединками "Оболонь" – "Заря" и "Металлист 1925" – "Кривбасс".

На субботу запланированы три встречи: "Черноморец" – "Минай", "Шахтер" – ЛНЗ и "Александрия" – "Колос".

В воскресенье будут сыграны еще три матча: "Верес" – "Рух", "Ворскла" – "Полесье" и "Динамо" – "Днепр-1".

Поединки чемпионата Украины по футболу можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Днепр-1".

Расписание трансляций матчей 11-го тура УПЛ

Пятница, 20 октября

17:00 "Оболонь" – "Заря" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Металлист 1925" – "Кривбасс" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Суббота, 21 октября

15:00 "Черноморец" – "Минай" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Шахтер" – ЛНЗ Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Александрия" – "Колос" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 22 октября

13:00 "Верес" – "Рух" YouTube-канал VERES TV (по спонсорской подписке 35 грн/месяц)

15:00 "Ворскла" – "Полесье" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Динамо" – "Днепр-1" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (2+2), ТСН Проспорт

После 10-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (20 очков). Далее расположились "Полесье" (19), "Шахтер" (18, игра в запасе), "Рух" (16, матч в запасе) и "Черноморец" (16). "Динамо" (15 баллов) занимает шестое место, но имеет три поединка в запасе.

Матчи 12-го тура УПЛ состоятся 28 – 29 октября.

Таблица УПЛ после 10-го тура

Таблица УПЛ после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Букмекеры оценили шансы сборной Украины выйти на Евро-2024

Несмотря на нежелание украинского клуба: УЕФА перенес матч "Маккаби" – "Заря" в Лиге конференций

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: что нужно "сине-желтым" для выхода в финальный турнир