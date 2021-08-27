Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Колос" и другие матчи 6-го тура УПЛ

Трансляции двух поединков будут доступны на нашем сайте.
27 - 29 августа состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.
ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть ближайшие поединки национального чемпионата.
Отметим, что на нашем сайте будут доступны прямые видеотрансляции двух встреч.
- Поединки 7-го тура назначены на 11 сентября.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925».
Расписание трансляций матчей 6-го тура УПЛ
Пятница, 27 августа
19:30 "Черноморец" - "Александрия" Футбол 1
Суббота, 28 августа
14:00 "Ингулец" - "Мариуполь" Футбол 2
17:00 "Металлист 1925" - "Днепр-1" Футбол 2
19:30 "Динамо" - "Колос" 2+2 / ТСН Проспорт
Воскресенье, 29 августа
14:00 "Десна" - "Верес" Футбол 1
17:00 "Минай" - "Шахтер" Футбол 1
19:30 "Заря" - "Ворскла" УНИАН / ТСН Проспорт
19:30 "Рух" - "Львов" Футбол 1