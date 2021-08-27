Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Колос" и другие матчи 6-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Колос" и другие матчи 6-го тура УПЛ

Трансляции двух поединков будут доступны на нашем сайте.

27 - 29 августа состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть ближайшие поединки национального чемпионата.

Отметим, что на нашем сайте будут доступны прямые видеотрансляции двух встреч.

Поединки 7-го тура назначены на 11 сентября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925».

Расписание трансляций матчей 6-го тура УПЛ

Пятница, 27 августа

19:30 "Черноморец" - "Александрия" Футбол 1

Суббота, 28 августа

14:00 "Ингулец" - "Мариуполь" Футбол 2

17:00 "Металлист 1925" - "Днепр-1" Футбол 2

19:30 "Динамо" - "Колос" 2+2 / ТСН Проспорт

Воскресенье, 29 августа

14:00 "Десна" - "Верес" Футбол 1

17:00 "Минай" - "Шахтер" Футбол 1

19:30 "Заря" - "Ворскла" УНИАН / ТСН Проспорт

19:30 "Рух" - "Львов" Футбол 1

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку