Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" – "Минай" и другие матчи 1-го тура УПЛ

В пятницу, 28 июля, стартует розыгрыш украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Откроется он поединком киевской "Оболони", которая вернулась в элитный дивизион после 11 лет отсутствия, против ковалевского "Колоса".

В тот же день житомирское "Полесье" дебютирует в УПЛ матчем против ровенского "Вереса".

В субботу луганская "Заря" встретится с "Рухом", а действующий чемпион – донецкий "Шахтер" – сыграет с "Металлистом 1925".

Завершится тур трема поединками в воскресенье. Еще один новичок Премьер-лиги – черкасский ЛНЗ – будет принимать одесский "Черноморец". Киевское "Динамо" начнет новый сезон домашним матчем с "Минаем", а "Александрия" дома сойдется с "Кривбассом".

Поединок "Динамо" – "Минай" можно будет посмотреть в прямом эфире на нашем сайте.

Отметим, что матч "Ворскла" – "Днепр-1" перенесен на неопределенный срок из-за участия обоих клубов в еврокубках.

Расписание трансляций матчей 1-го тура УПЛ

Пятница, 28 июля

17:00 "Оболонь" – "Колос" Setanta Sports, MEGOGO, "Киевстар ТВ"

19:00 "Верес" – "Полесье" Setanta Sports, MEGOGO, "Киевстар ТВ"

Суббота, 29 июля

15:00 "Рух" – "Заря" YouTube-канал УПЛ ТВ

17:00 "Металлист 1925" – "Шахтер" Setanta Sports, MEGOGO, "Киевстар ТВ"

Воскресенье, 30 июля

15:00 ЛНЗ – "Черноморец" Setanta Sports, MEGOGO, "Киевстар ТВ"

17:00 "Динамо" – "Минай" 2+2 / ТСН Проспорт

19:00 "Александрия" – "Кривбасс" Setanta Sports, MEGOGO, "Киевстар ТВ"

Напомним, 25 июля "Днепр-1" стартовал в новом еврокубковом сезоне. В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов коллектив Александра Кучер уступил греческому "Панатинаикосу".

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