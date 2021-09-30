Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Шахтер" и другие матчи 10-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Шахтер" и другие матчи 10-го тура УПЛ

Прямая трансляция противостояния грандов отечественного футбола будет доступна на нашем сайте.

1-3 октября состоятся матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

Главным событием уикенда станет битва киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Принципиальные соперники сыграют 3 октября на столичном "Олимпийском". Начало всеукраинского футбольного дерби - в 19:30.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 10-го тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет матчи "Динамо" - "Шахтер" и "Заря" - "Десна".

Расписание трансляций матчей 10-го тура УПЛ

Пятница, 1 октября

19:30 "Мариуполь" - "Рух" Футбол 1

Суббота, 2 октября

14:00 "Колос" - "Черноморец" Футбол 2

17:00 "Львов" - "Днепр-1" Футбол 2

19:30 "Ворскла" - "Ингулец" Футбол 2

Воскресенье, 3 октября

14:00 "Верес" - "Александрия" Футбол 1

17:00 "Заря" - "Десна" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

17:00 "Металлист 1925" - "Минай" Футбол 1

19:30 "Динамо" - "Шахтер" 2+2 / ТСН Проспорт

После девяти туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 25 очками. "Шахтер" (22) - на втором месте, "Ворскла" (18) - на третьем, "Александрия" (17) - четвертая, "Заря" (17) - пятая.

После этого тура в клубном футболе наступит пауза, связанная с играми национальных команд. Сборная Украины 4 октября соберется в Киеве, чтобы начать подготовку к поединкам отбора ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

4 октября соберется в Киеве, чтобы начать подготовку к поединкам против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Матчи 11-го тура УПЛ запланированы на 15-18 октября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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