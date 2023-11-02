Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Шахтер, Полесье – Кривбасс и другие матчи 13-го тура УПЛ

Видеотрансляция Классического будет доступна на нашем сайте.

3 – 6 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком грандов отечественного футбола: "Динамо" в Киеве примет "Шахтер".

На субботу вынесен только один матч: ЛНЗ – "Колос".

В воскресенье будут сыграны еще три поединка: "Минай" – "Ворскла", "Металлист 1925" – "Черноморец" и "Верес" – "Заря".

Завершится тур в понедельник матчами "Полесье" – "Кривбасс", "Днепр-1" – "Александрия", "Рух" – "Оболонь".

Поединки чемпионата Украины по футболу можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

Расписание трансляций матчей 13-го тура УПЛ

Пятница, 3 ноября

17:00 "Динамо" – "Шахтер" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (2+2), ТСН Проспорт

Суббота, 4 ноября

13:00 ЛНЗ – "Колос" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 5 ноября

13:00 "Минай" – "Ворскла" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

15:00 "Металлист 1925" – "Черноморец" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Верес" – "Заря" YouTube-канал VERES TV (по спонсорской подписке 35 грн/месяц)

Понедельник, 6 ноября

15:00 "Полесье" – "Кривбасс" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Днепр-1" – "Александрия" УНИАН, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (УНИАН), ТСН Проспорт

19:00 "Рух" – "Оболонь" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

После 12-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (26 очков). Далее расположились "Полесье" (25), "Днепр-1" (24) и "Шахтер" (21, две игры в запасе).

Матчи 14-го тура УПЛ состоятся 10 – 12 ноября.

Таблица УПЛ после 12-го тура

Таблица УПЛ после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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