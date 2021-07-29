Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Верес" и другие матчи 2-го тура УПЛ

Прямая видеотрансляция дебютного поединка киевлян в новом сезоне будет доступна на нашем сайте.
30 июля - 2 августа состоятся поединки 2-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.
ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть матчи второго тура.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция встречи "Динамо" - "Верес", которая состоится в воскресенье, 1 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Для команды Мирчи Луческу это будет дебютная игра сезона, поскольку матч первого тура против "Миная" был пенесен на 11 августа.
- Поединки 3-го тура состоятся 6-9 августа.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".
Расписание трансляций матчей 2-го тура УПЛ
Пятница, 30 июля
19:00 "Львов" - "Шахтер" Футбол 1
21:00 "Колос" - "Металлист 1925" Футбол 2
Суббота, 31 июля
17:00 "Минай" - "Александрия" Футбол 2
19:30 "Черноморец" - "Днепр-1" Футбол 2
Воскресенье, 1 августа
17:00 "Мариуполь" - "Десна" Футбол 1
19:30 "Динамо" - "Верес" 2+2 / ТСН Проспорт
19:30 "Ворскла" - "Рух" Футбол 1
Понедельник, 2 августа
19:30 "Ингулец" - "Заря" Футбол 2