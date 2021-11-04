Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо - Ворскла и другие матчи 14-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо - Ворскла и другие матчи 14-го тура УПЛ

На нашем сайте будет доступна прямая трансляция двух поединков, включая центральный.

С 5-го по 7 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

После этих поединков Чемпионат Украины уйдет на паузу, связанную с играми национальных команд. Сборная Украины 11 ноября проведет товарищескую встречу с Болгарией, а 16 ноября сразится против Боснии и Герцеговины в заключительном матче группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть встречи 14-го тура национального чемпионата.

Наш сайт в прямом эфире покажет два поединка тура: "Динамо" - "Ворскла" и "Заря" - "Верес".

Расписание трансляций матчей 14-го тура УПЛ

Пятница, 5 ноября

19:30 "Александрия" - "Металлист 1925" Футбол 1

Суббота, 6 ноября

14:00 "Минай" - "Мариуполь" Футбол 2

17:00 "Динамо" - "Ворскла" 2+2 / ТСН Проспорт

19:30 "Черноморец" - "Рух" Футбол 2

Воскресенье, 7 ноября

14:00 "Ингулец" - "Днепр-1" Футбол 1

17:00 "Колос" - "Шахтер" Футбол 1

17:00 "Заря" - "Верес" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

19:30 "Львов" - "Десна" Футбол 1

После тринадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 35 очками. "Шахтер" (32) - на втором месте, "Заря" (26) - на третьем, "Ворскла" (25) - четвертая, "Днепр-1" (25) - пятый.

Матчи 15-го тура УПЛ запланированы на 19-22 ноября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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