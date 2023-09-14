Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Ворскла и другие матчи 7-го тура УПЛ

Все поединки можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
15 – 18 сентября состоятся матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программу тура откроет в пятницу поединок "Металлист 1925" – "Заря".
На субботу запланированы три встречи: "Черноморец" – "Полесье", "Шахтер" – "Оболонь" и "Александрия" – "Минай".
В воскресенье болельщики увидят еще три матча: ЛНЗ – "Рух", "Днепр-1" – "Колос" и "Кривбасс" – "Верес".
Завершится тур в понедельник поединком "Динамо" – "Ворскла", посмотреть который можно будет в том числе и на нашем сайте.
Расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
Пятница, 15 сентября
18:30 "Металлист 1925" – "Заря" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
Суббота, 16 сентября
15:00 "Черноморец" – "Полесье" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
17:00 "Шахтер" – "Оболонь" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
19:00 "Александрия" – "Минай" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
Воскресенье, 17 сентября
13:00 ЛНЗ – "Рух" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
15:00 "Днепр-1" – "Колос" Киевстар ТВ, УНИАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт
17:00 "Кривбасс" – "Верес" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
Понедельник, 18 сентября
17:00 "Динамо" – "Ворскла" Киевстар ТВ, 2+2, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт
После 6-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (14 очков). На втором месте – Полесье" (12 баллов). Далее расположились "Кривбасс" и "Рух" (по 11 пунктов).
Матчи 8-го тура УПЛ состоятся 22 – 24 сентября.
Таблица УПЛ после 6-го тура
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