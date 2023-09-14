Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Ворскла и другие матчи 7-го тура УПЛ

Все поединки можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

15 – 18 сентября состоятся матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программу тура откроет в пятницу поединок "Металлист 1925" – "Заря".

На субботу запланированы три встречи: "Черноморец" – "Полесье", "Шахтер" – "Оболонь" и "Александрия" – "Минай".

В воскресенье болельщики увидят еще три матча: ЛНЗ – "Рух", "Днепр-1" – "Колос" и "Кривбасс" – "Верес".

Завершится тур в понедельник поединком "Динамо" – "Ворскла", посмотреть который можно будет в том числе и на нашем сайте.

Расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ

Пятница, 15 сентября

18:30 "Металлист 1925" – "Заря" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Суббота, 16 сентября

15:00 "Черноморец" – "Полесье" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Шахтер" – "Оболонь" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Александрия" – "Минай" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 17 сентября

13:00 ЛНЗ – "Рух" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

15:00 "Днепр-1" – "Колос" Киевстар ТВ, УНИАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

17:00 "Кривбасс" – "Верес" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Понедельник, 18 сентября

17:00 "Динамо" – "Ворскла" Киевстар ТВ, 2+2, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

После 6-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (14 очков). На втором месте – Полесье" (12 баллов). Далее расположились "Кривбасс" и "Рух" (по 11 пунктов).

Матчи 8-го тура УПЛ состоятся 22 – 24 сентября.

Таблица УПЛ после 6-го тура

Таблица УПЛ после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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