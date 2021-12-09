Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Заря" и другие матчи 18-го тура УПЛ

Центральный поединок тура смотрите онлайн на ТСН Проспорт.
С 10-го по 12 декабря состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Ими завершится первая часть Чемпионата Украины по футболу.
Далее УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится уже в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).
"Динамо" и "Шахтер" имеют одинаковое количество очков перед последними поединками в 2021 году. Определить "зимнего чемпиона" подопечным Роберто Де Дзерби и Мирчи Луческу придется заочно - "горняки" 11 декабря на выезде сыграют с "Александрией", а "бело-синие" 12 декабря примут "Зарю".
ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 18 тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет центральный матч тура: "Динамо" - "Заря".
Расписание трансляций матчей 18-го тура УПЛ
Пятница, 10 декабря
17:00 "Мариуполь" - "Днепр-1" Футбол 1
19:30 "Ингулец" - "Десна" Футбол 1
Суббота, 11 декабря
14:00 "Александрия" - "Шахтер" Футбол 1
17:00 "Верес" - "Рух" Футбол 2
19:30 "Львов" - "Ворскла" Футбол 2
Воскресенье, 12 декабря
19:30 "Черноморец" - "Металлист 1925" Футбол 1
17:00 "Динамо" - "Заря" 2+2 / ТСН Проспорт
19:30 "Колос" - "Минай" Футбол 1
- После семнадцати туров в УПЛ лидирует "Шахтер" (44 очка). Команда Роберто Де Дзерби опережает "Динамо" по дополнительным показателям. Далее расположились "Днепр-1" (37 пунктов), "Заря" (35) и "Ворскла" (32).
- Матчи 19-го тура УПЛ запланированы уже после зимней паузы в чемпионате (базовая дата - 26 февраля).
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".