Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Заря" и другие матчи 18-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Заря" и другие матчи 18-го тура УПЛ

Центральный поединок тура смотрите онлайн на ТСН Проспорт.

С 10-го по 12 декабря состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Ими завершится первая часть Чемпионата Украины по футболу.

Далее УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится уже в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).

"Динамо" и "Шахтер" имеют одинаковое количество очков перед последними поединками в 2021 году. Определить "зимнего чемпиона" подопечным Роберто Де Дзерби и Мирчи Луческу придется заочно - "горняки" 11 декабря на выезде сыграют с "Александрией", а "бело-синие" 12 декабря примут "Зарю".

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 18 тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет центральный матч тура: "Динамо" - "Заря".

Расписание трансляций матчей 18-го тура УПЛ

Пятница, 10 декабря

17:00 "Мариуполь" - "Днепр-1" Футбол 1

19:30 "Ингулец" - "Десна" Футбол 1

Суббота, 11 декабря

14:00 "Александрия" - "Шахтер" Футбол 1

17:00 "Верес" - "Рух" Футбол 2

19:30 "Львов" - "Ворскла" Футбол 2

Воскресенье, 12 декабря

19:30 "Черноморец" - "Металлист 1925" Футбол 1

17:00 "Динамо" - "Заря" 2+2 / ТСН Проспорт

19:30 "Колос" - "Минай" Футбол 1