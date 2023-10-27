Украинский футбол на ТВ: где смотреть Колос – Динамо и другие матчи 12-го тура УПЛ

Видеотрансляция поединка между "Зарей" и "Полесьем" будет доступна на нашем сайте.

28 – 29 октября состоятся матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в субботу поединком "Кривбасс" – "Днепр-1". Также в этот день болельщики увидят матчи "Колос" – "Динамо", "Заря" – "Полесье" и "Рух" – "Александрия".

На воскресенье запланированы еще три встречи: "Минай" – "Верес", ЛНЗ – "Оболонь" и "Ворскла" – "Металлист 1925".

Матч "Черноморец" – "Шахтер" был перенесен на неопределенный срок из-за участия "горняков" в Лиге чемпионов и поединков обоих клубов в 1/4 финала Кубка Украины, которые состоятся на следующей неделе.

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Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Заря" – "Полесье".

Расписание трансляций матчей 12-го тура УПЛ

Суббота, 28 октября

13:00 "Кривбасс" – "Днепр-1" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

15:00 "Колос" – "Динамо" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

16:00 "Заря" – "Полесье" УНИАН, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (УНИАН), ТСН Проспорт

18:00 "Рух" – "Александрия" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

Воскресенье, 29 октября

13:00 "Минай" – "Верес" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

13:00 ЛНЗ – "Оболонь" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

15:00 "Ворскла" – "Металлист 1925" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

После 11-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (23 очка). Далее расположились "Полесье" (22), "Шахтер" (21, игра в запасе) и "Днепр-1" (21, матч в запасе).

Матчи 13-го тура УПЛ состоятся 3 – 6 ноября.

Таблица УПЛ после 11-го тура

Таблица УПЛ после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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