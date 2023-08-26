Украинский футбол на ТВ: где смотреть Колос – Шахтер и другие матчи 5-го тура УПЛ

Все поединки можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

26 – 28 августа состоятся матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программу тура в субботу откроет поединок ЛНЗ – "Металлист 1925". Также в этот день "Александрия" встретится с "Полесьем".

На воскресенье запланированы три матча: "Минай" – "Заря", "Колос" – "Шахтер" и "Ворскла" – "Черноморец".

Завершится тур в понедельник поединком "Оболонь" – "Кривбасс".

Отметим, что матчи "Рух" – "Днепр-1" и "Динамо" – "Верес" были перенесены на неопределенный срок из-за участия днепровского и киевского клубов в еврокубках.

Расписание трансляций матчей 5-го тура УПЛ

Суббота, 26 августа

15:00 ЛНЗ – "Металлист 1925" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Александрия" – "Полесье" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 27 августа

13:00 "Минай" – "Заря" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

15:00 "Колос" – "Шахтер" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Ворскла" – "Черноморец" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Понедельник, 28 августа

17:00 "Оболонь" – "Кривбасс" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

После 4-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Рух" (10 очок). На втором месте расположился "Черноморец" (9 баллов). Третью и четвертую позиции разделяют "Колос" и "Шахтер" (по 8 пунктов).

Таблица УПЛ после 4-го тура

Таблица УПЛ после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица