Украинский футбол на ТВ: где смотреть Кривбасс – Динамо, Шахтер – Днепр-1 и другие матчи 14-го тура УПЛ

Видеотрансляция поединка "Заря" – ЛНЗ будет доступна на нашем сайте.

10 – 12 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком "Колос" – "Минай".

На субботу запланированы встречи "Оболонь" – "Ворскла", "Полесье" – "Металлист 1925" и "Александрия" – "Верес".

Завершится тур в воскресенье матчами "Кривбасс" – "Динамо", "Заря" – ЛНЗ, "Черноморец" – "Рух" и "Шахтер" – "Днепр-1".

Поединки чемпионата Украины по футболу можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Заря" – ЛНЗ.

Расписание трансляций матчей 14-го тура УПЛ

Пятница, 10 ноября

17:00 "Колос" – "Минай" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Суббота, 11 ноября

13:00 "Оболонь" – "Ворскла" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

15:00 "Полесье" – "Металлист 1925" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Александрия" – "Верес" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 12 ноября

13:00 "Кривбасс" – "Динамо" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

14:00 "Заря" – ЛНЗ УНИАН, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (УНИАН), ТСН Проспорт

17:00 "Черноморец" – "Рух" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Шахтер" – "Днепр-1" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Добавим, что матчи 15-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, 24 – 27 ноября. Уже 20 ноября сборная Украины в Леверкузене проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.

Таблица УПЛ после 13-го тура

Таблица УПЛ после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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