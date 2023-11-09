Украинский футбол на ТВ: где смотреть Кривбасс – Динамо, Шахтер – Днепр-1 и другие матчи 14-го тура УПЛ

Видеотрансляция поединка "Заря" – ЛНЗ будет доступна на нашем сайте.
10 – 12 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура откроется в пятницу поединком "Колос" – "Минай".
На субботу запланированы встречи "Оболонь" – "Ворскла", "Полесье" – "Металлист 1925" и "Александрия" – "Верес".
Завершится тур в воскресенье матчами "Кривбасс" – "Динамо", "Заря" – ЛНЗ, "Черноморец" – "Рух" и "Шахтер" – "Днепр-1".
Поединки чемпионата Украины по футболу можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Заря" – ЛНЗ.
Расписание трансляций матчей 14-го тура УПЛ
Пятница, 10 ноября
17:00 "Колос" – "Минай" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
Суббота, 11 ноября
13:00 "Оболонь" – "Ворскла" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
15:00 "Полесье" – "Металлист 1925" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
17:00 "Александрия" – "Верес" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
Воскресенье, 12 ноября
13:00 "Кривбасс" – "Динамо" YouTube-канал ФК "Кривбасс"
14:00 "Заря" – ЛНЗ УНИАН, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (УНИАН), ТСН Проспорт
17:00 "Черноморец" – "Рух" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
19:00 "Шахтер" – "Днепр-1" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ
Добавим, что матчи 15-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, 24 – 27 ноября. Уже 20 ноября сборная Украины в Леверкузене проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.
Таблица УПЛ после 13-го тура
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