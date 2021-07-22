Украинский футбол на ТВ: где смотреть матчи стартового тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть матчи стартового тура УПЛ

ТСН Проспорт будет транслировать онлайн встречу "Заря" - "Александрия" 25 июля.

23 июля стартует новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединки стартового тура состоятся 23-26 июля, а встреча "Динамо" - "Минай" была перенесена на 11 августа.

ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть трансляции игр первого тура УПЛ.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция матча "Заря" - "Александрия", который состоится в воскресенье, 25 июля, в Запорожье.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

Расписание трансляций матчей 1-го тура УПЛ

Пятница, 23 июля

19:30 "Львов" - "Мариуполь" Футбол 1

Субботуа 24 июля

17:00 "Верес" - "Колос" Футбол 2

19:30 "Шахтер" - "Ингулец" Футбол 2

Воскресенье, 25 июля

17:00 "Металлист 1925" - "Рух" Футбол 1

19:30 "Заря" - "Александрия" УНИАН / ТСН Проспорт

19:30 "Десна" - "Черноморец" Футбол 1

Понедельник, 26 июля

19:30 "Ворскла" - "Днепр-1" Футбол 1

Среда, 11 августа

19:30 "Динамо" - "Минай" 2+2 / ТСН Проспорт

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