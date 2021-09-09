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Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Металлист 1925" - "Динамо" и другие матчи 7-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Металлист 1925" - "Динамо" и другие матчи 7-го тура УПЛ

ФК Динамо Киев

"Шахтер" в Киеве примет "Днепр-1", с которым набрал одинаковое количество очков.

10-13 сентября состоятся матчи 7-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть ближайшие поединки национального чемпионата.

  • 14-16 сентября украинские клубы стартуют на групповом этапе еврокубков. "Динамо" и "Шахтер" - в Лиге чемпионов, а "Заря" - в Лиге конференций.
  • Матчи 8-го тура УПЛ запланированы на 17-19 сентября.
  • В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

Расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ

Пятница, 10 сентября

19:30 "Александрия" - "Ингулец" Футбол 1

Суббота, 11 сентября

14:00 "Рух" - "Заря" Футбол 2

17:00 "Металлист 1925" - "Динамо" Футбол 2

19:30 "Шахтер" - "Днепр-1" Футбол 1

Воскресенье, 12 сентября

14:00 "Минай" - "Черноморец" Футбол 1

17:00 "Колос" - "Мариуполь" Футбол 1

19:30 "Ворскла" - "Десна" Футбол 1

Понедельник, 13 сентября

19:30 "Верес" - "Львов" Футбол 1

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