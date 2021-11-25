Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Минай" – "Динамо", "Днепр-1" – "Ворскла" и другие матчи 16-го тура УПЛ

Игровая программа разбита на четыре дня.

26-29 ноября состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

Как и в прошлом уик-энде, поединки продлятся сразу четыре дня. По одной встрече будет проведено в пятницу и понедельник, по три – в субботу и воскресенье.

Лидеры турнирной таблицы УПЛ, "Динамо" и "Шахтер", имеющие одинаковое количество баллов, проведут свои встречи в субботу и воскресенье соответственно. Отметим, что посреди недели оба клуба по итогам матчей 5-го тура Лиги чемпионов не сумели выйти в следующий этап еврокубков. Что касается "Зари", еще одного еврокубкового участника от Украины, то луганчане проведут свою игру в понедельник.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 16-го тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет центральный матч тура всего – "Днепр-1" – "Ворскла". Перед очной дуэлью эти коллективы размещаются на третьей и четвертой позициях, имея по 31 набранному пункту.

Расписание трансляций матчей 16-го тура УПЛ

Пятница, 19 ноября

19:30 "Мариуполь" — "Львов" Футбол 1

Суббота, 20 ноября

14:00 "Минай" — "Динамо" Футбол 1

17:00 "Черноморец" — "Заря" Футбол 2

19:30 "Днепр-1" — "Ворскла" УНИАН ТВ/ТСН Проспорт

Воскресенье, 21 ноября

14:00 "Ингулец" — "Шахтер" Футбол 1

17:00 "Рух" — "Металлист 1925" Футбол 1

19:30 "Колос" — "Верес" Футбол 1

Понедельник, 22 ноября

19:30 "Александрия" — "Заря" Футбол 2