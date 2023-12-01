Украинский футбол на ТВ: где смотреть Минай – Динамо и другие матчи 16-го тура УПЛ

Видеотрансляции двух поединков этого тура можно будет посмотреть на нашем сайте.

1 – 4 декабря состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком "Полесье" – "Верес".

На субботу запланированы три встречи: "Колос" – "Оболонь", "Кривбасс" — "Александрия" и "Днепр-1" – "Ворскла".

В воскресенье будут сыграны еще три матча: "Минай" – "Динамо", "Черноморец" – ЛНЗ и "Шахтер" – "Металлист 1925".

Завершится тур в понедельник игрой "Заря" – "Рух".

Отметим, что на нашем сайте будут доступны онлайн-видеотрансляции матчей "Днепр-1" – "Ворскла" и "Заря" – "Рух".

К слову, матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Расписание трансляций матчей 16-го тура УПЛ

Пятница, 1 декабря

17:00 "Полесье" – "Верес" YouTube-канал ФК "Полесье"

Суббота, 2 декабря

13:00 "Колос" – "Оболонь" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

15:00 "Кривбасс" – "Александрия" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

17:00 "Днепр-1" – "Ворскла" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (2+2), ТСН Проспорт

Воскресенье, 3 декабря

13:00 "Минай" – "Динамо" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

15:00 "Черноморец" – ЛНЗ Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Шахтер" – "Металлист 1925" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Понедельник, 4 декабря

13:00 "Заря" – "Рух" УНИАН, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (УНИАН), ТСН Проспорт

После 15-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Днепр-1" (33 очка). Далее расположились "Кривбасс" и "Полесье" (по 30 баллов). Четвертое место занимает "Шахтер" (25 пунктов), который имеет две игры в запасе.

Матчи 17-го тура УПЛ состоятся 8 – 11 декабря. Ими закончится первая часть чемпионата. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата).

Таблица УПЛ после 15-го тура

Таблица УПЛ после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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