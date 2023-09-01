Украинский футбол на ТВ: где смотреть Минай – Шахтер и другие матчи 6-го тура УПЛ

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1 – 3 сентября состоятся матчи 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программу тура в пятницу откроет поединок "Верес" — "Черноморец".

На субботу запланированы три встречи: "Минай" – "Шахтер", Полесье" – "Оболонь" и "Ворскла" – "Александрия".

Завершится тур тремя матчами в воскресенье: "Днепр-1" – ЛНЗ, "Колос" – "Кривбасс" и "Рух" – "Металлист 1925".

Поединок "Заря" – "Динамо" был перенесен на неопределенный срок, поскольку еще 31 августа оба клуба играли в еврокубках, а уже 3 сентября сборная Украины приступит к подготовке к матчам отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

Расписание трансляций матчей 6-го тура УПЛ

Пятница, 1 сентября

17:00 "Верес" – "Черноморец" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Суббота, 2 сентября

13:00 "Минай" – "Шахтер" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

15:00 Полесье" – "Оболонь" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Ворскла" – "Александрия" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 3 сентября

13:00 "Днепр-1" – ЛНЗ Киевстар ТВ, УНИАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

17:00 "Колос" – "Кривбасс" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Рух" – "Металлист 1925" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

После 5-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (11 очок). На втором месте расположился "Рух" (10 баллов). Третью и четвертую позиции делят "Полесье" и "Черноморец" (по 9 пунктов).

Матчи 7-го тура УПЛ состоятся после международной паузы. Базовая дата – 16 сентября.

Таблица УПЛ после 5-го тура

Таблица УПЛ после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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