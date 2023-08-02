Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Оболонь" – "Динамо" и другие матчи 2-го тура УПЛ

В среду, 2 августа, начнется 2-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Его откроют очным противостоянием ровенский "Верес" и донецкий "Шахтер". Этот матч состоится раньше других из-за благотворительной встречи "горняков" с "Тоттенхэмом", которая запланирована на 6 августа в Лондоне.

В пятницу, 4 августа, в столичном дерби сойдутся "Оболонь" и "Динамо".

На субботу запланированы еще два матча, на воскресенье – четыре. В частности, свои первые игры в новом сезоне УПЛ проведут "Днепр-1" и "Ворскла", пропустившие стартовый тур из-за участия обоих клубов в еврокубках.

На нашем сайте можно будет посмотреть в прямом эфире поединки "Днепр-1" – "Полесье" и "Заря" – "Кривбасс".

Расписание трансляций матчей 2-го тура УПЛ

Среда, 2 августа

17:00 "Верес" – "Шахтер" Setanta Sports, MEGOGO, Киевстар ТВ, Воля ТВ

Пятница, 4 августа

17:00 "Оболонь" – "Динамо" Setanta Sports, MEGOGO, Киевстар ТВ, Воля ТВ

Суббота, 5 августа

15:00 "Минай" – ЛНЗ Setanta Sports, MEGOGO, Киевстар ТВ, Воля ТВ

19:00 "Александрия" – "Металлист 1925" Setanta Sports, MEGOGO, Киевстар ТВ, Воля ТВ

Воскресенье, 6 августа

15:00 "Днепр-1" – "Полесье" УНИАН / ТСН Проспорт

17:00 "Заря" – "Кривбасс" УНИАН / ТСН Проспорт

17:00 "Колос" – "Черноморец" Setanta Sports, MEGOGO, Киевстар ТВ, Воля ТВ

19:00 "Рух" – "Ворскла" YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

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