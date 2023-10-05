Украинский футбол на ТВ: где смотреть Полесье – Динамо и другие матчи 10-го тура УПЛ

Трансляция поединка "Днепр-1" – "Верес" будет доступна на нашем сайте.

6 – 8 октября состоятся матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединком "Полесье" – "Динамо".

На субботу запланированы три встречи: "Днепр-1" – "Верес", ЛНЗ – "Александрия" и "Колос" — "Ворскла".

В воскресенье будут сыграны еще три матча: "Оболонь" – "Металлист 1925", "Рух" – "Минай" и "Кривбасс" – "Черноморец".

Поединок между "Зарей" и "Шахтером" перенесен по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в связи с грядущими матчами главной национальной команды с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября).

Расписание трансляций матчей 10-го тура УПЛ

Пятница, 6 октября

15:00 "Полесье" – "Динамо" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Суббота, 7 октября

13:00 "Днепр-1" – "Верес" УНИАН, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (УНИАН), ТСН Проспорт

15:00 ЛНЗ – "Александрия" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Колос" – "Ворскла" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 8 октября

13:00 "Оболонь" – "Металлист 1925" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

15:00 "Рух" – "Минай" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

17:00 "Кривбасс" – "Черноморец" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

После 9-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (18 очков). Далее расположились "Кривбасс" (17), "Черноморец" (16) и "Полесье" (16). "Динамо" (15 баллов) занимает пятое место, но имеет три игры в запасе.

Матчи 11-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, 20 – 22 октября.

Таблица УПЛ после 9-го тура

Таблица УПЛ после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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