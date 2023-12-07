Украинский футбол на ТВ: где смотреть Полесье – Днепр-1, Динамо – Оболонь и другие матчи 17-го тура УПЛ

Видеотрансляцию столичного дерби можно будет посмотреть на нашем сайте.

8 – 11 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединками "Полесье" – "Днепр-1" и "Шахтер" – "Верес".

На субботу запланирована встреча "Кривбасс" – "Заря". В воскресенье будут сыграны матчи "Ворскла" – "Рух" и "Черноморец" – "Колос".

Завершится тур в понедельник поединками "Металлист 1925" – "Александрия" и "Динамо" – "Оболонь", онлайн-видеотрансляция которого будет доступна на нашем сайте.

Отметим, что матч ЛНЗ – "Минай" был перенесен на более поздний срок.

Поединки чемпионата Украины по футболу можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Расписание трансляций матчей 17-го тура УПЛ

Пятница, 8 декабря

15:00 "Полесье" – "Днепр-1" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Шахтер" – "Верес" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Суббота, 9 декабря

15:00 "Кривбасс" – "Заря" YouTube-канал ФК "Кривбасс"

Воскресенье, 10 декабря

13:00 "Ворскла" – "Рух" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

15:00 "Черноморец" – "Колос" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Понедельник, 11 декабря

14:00 "Металлист 1925" – "Александрия" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

15:00 "Динамо" – "Оболонь" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (2+2), ТСН Проспорт

После 16-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (33 очка), опережающий "Днепр-1" (33 пункта) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Полесье" (31 балл). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (28 очков + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (25 баллов + три поединка в запасе).

Матчами 17-го тура УПЛ завершится первая часть чемпионата. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата).

Таблица УПЛ после 16-го тура

Таблица УПЛ после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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