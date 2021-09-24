Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Рух" - "Динамо" и другие матчи 9-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Рух" - "Динамо" и другие матчи 9-го тура УПЛ

Один из поединков смотрите онлайн на нашем сайте.

24-27 сентября состоятся матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть ближайшие поединки национального чемпионата.

Отметим, что на нашем сайте будут прямая видеотрансляция встречи "Днепр-1" - "Заря", которая состоится 26 сентября на "Днепр-Арене".

Расписание трансляций матчей 9-го тура УПЛ

Пятница, 24 сентября

19:30 "Колос" - "Ворскла" Футбол 1

Суббота, 25 сентября

14:00 "Александрия" - "Мариуполь" Футбол 2

17:00 "Шахтер" - "Верес" Футбол 2

19:30 "Рух" - "Динамо" Футбол 1

Воскресенье, 26 сентября

14:00 "Минай" - "Львов" Футбол 1

17:00 "Днепр-1" - "Заря" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

19:30 "Десна" - "Металлист 1925" Футбол 1

Понедельник, 27 сентября

19:30 "Черноморец" - "Ингулец" Футбол 1

После восьми туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 22 очками. "Шахтер" (19) - на втором месте, "Десна" (16) - на третьем, "Днепр-1" (16) - четвертый.

Матчи 10-го тура УПЛ запланированы на 1-3 октября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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