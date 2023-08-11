Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" – "Александрия" и другие матчи 3-го тура УПЛ

Все поединки, кроме одного, можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

12 – 14 августа состоятся матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

На субботу запланированы три поединка: "Черноморец" – "Оболонь", "Полесье" – "Рух" и "Колос" – "Верес".

В воскресенье болельщиков ждут еще три матча: "Минай" – "Днепр-1", "Ворскла" – "Заря" и "Кривбасс" – ЛНЗ.

Завершится тур в понедельник поединком "Шахтер" – "Александрия".

Матч "Динамо" – "Металлист 1925" перенесли на неопределенный срок, чтобы киевляне имели возможность лучше подготовиться к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса".

Расписание трансляций матчей 3-го тура УПЛ

Суббота, 12 августа

15:00 "Черноморец" – "Оболонь" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Полесье" – "Рух" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Колос" – "Верес" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 13 августа

13:00 "Минай" – "Днепр-1" YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

15:00 "Ворскла" – "Заря" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Кривбасс" – ЛНЗ Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Понедельник, 14 августа

17:00 "Шахтер" – "Александрия" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

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