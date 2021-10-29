Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" - "Десна" и другие матчи 13-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" - "Десна" и другие матчи 13-го тура УПЛ

На нашем сайте будет доступна трансляция одного из матчей.

С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

"Динамо" и "Шахтер" проведут свои поединки в субботу, поскольку на следующей неделе их ждут важные сражения в Лиге чемпионов: 2 ноября киевляне будут принимать "Барселону", а 3 ноября "Шахтер" в Мадриде сыграет против "Реала".

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть встречи 13 тура национального чемпионата.

Наш сайт в прямом эфире покажет матч "Днепр-1" - "Минай", который запланирован на первый день ноября.

Расписание трансляций матчей 13-го тура УПЛ

Суббота, 30 октября

14:00 "Мариуполь" - "Динамо" Футбол 2

17:00 "Шахтер" - "Десна" Футбол 1

19:30 "Ингулец" - "Верес" Футбол 2

Воскресенье, 31 октября

14:00 "Колос" - "Львов" Футбол 1

17:00 "Рух" - "Александрия" Футбол 1

19:30 "Металлист 1925 - "Заря" Футбол 1

Понедельник, 1 ноября

17:00 "Днепр-1" - "Минай" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

19:30 "Ворскла" - "Черноморец" Футбол 1

После двенадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 32 очками. "Шахтер" (29) - на втором месте, "Ворскла" (24) - на третьем, "Заря" (23) - четвертая, "Днепр-1" (22) - пятый.

Матчи 14-го тура УПЛ запланированы на 5-7 ноября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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