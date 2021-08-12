Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" - "Металлист 1925" и другие матчи 4-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" - "Металлист 1925" и другие матчи 4-го тура УПЛ

Трансляция двух поединков будет доступна на нашем сайте.

13 - 18 августа состоятся матчи 4-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть ближайшие поединки национального чемпионата.

Отметим, что на нашем сайте будут доступны прямые видеотрансляции двух встреч.

Поединки 5-го тура состоятся 20-23 августа.

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925».

Расписание трансляций матчей 4-го тура УПЛ

Пятница, 13 августа

19:30 "Шахтер" - "Металлист 1925" Футбол 1

Суббота, 14 августа

17:00 "Верес" - "Ворскла" Футбол 2

19:30 "Заря" - "Минай" УНИАН / ТСН Проспорт

19:30 "Десна" - "Днепр-1" Футбол 2

Воскресенье, 15 августа

17:00 "Колос" - "Рух" Футбол 1

19:30 "Львов" - "Александрия" Футбол 1

Понедельник, 16 августа

19:00 "Мариуполь" - "Черноморец" Футбол 1

Среда, 18 августа

19:30 "Ингулец" - "Динамо" УНИАН / ТСН Проспорт

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