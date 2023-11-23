Украинский футбол на ТВ: где смотреть Шахтер – Полесье, Динамо – Рух и другие матчи 15-го тура УПЛ

Видеотрансляции поединков "Динамо" – "Рух" и "Днепр-1" – "Черноморец" будут доступны на нашем сайте.

24 – 27 ноября состоятся матчи 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу центральным поединком "Шахтер" – "Полесье".

На субботу запланированы встречи "Минай" – "Кривбасс", "Верес" – "Металлист 1925" и "Ворскла" – ЛНЗ.

В воскресенье будут сыграны матчи "Александрия" – "Оболонь" и "Динамо" – "Рух".

На понедельник вынесен матч "Днепр-1" – "Черноморец".

Поединок "Колос" — "Заря" был перенесен из-за встречи луганцев в Лиге конференций с "Маккаби" Тель-Авив, которая состоится в субботу, 25 ноября.

Поединки чемпионата Украины по футболу можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Отметим, что на нашем сайте будут доступны онлайн-видеотрансляции матчей "Динамо" – "Рух" и "Днепр-1" – "Черноморец".

Расписание трансляций матчей 15-го тура УПЛ

Пятница, 24 ноября

19:00 "Шахтер" – "Полесье" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Суббота, 25 ноября

13:00 "Минай" – "Кривбасс" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

15:00 "Верес" – "Металлист 1925" YouTube-канал VERES TV (по спонсорской подписке 35 грн/месяц)

17:00 "Ворскла" – ЛНЗ Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Воскресенье, 26 ноября

15:00 "Александрия" – "Оболонь" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Динамо" – "Рух" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (2+2), ТСН Проспорт

Понедельник, 27 ноября

17:00 "Днепр-1" – "Черноморец" УНИАН, Youtube-канал FootballHub, Киевстар ТВ (УНИАН), ТСН Проспорт

После 14-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Днепр-1" (30 очков). На втором месте идет "Полесье" (29), на третьей позиции находится "Кривбасс" (27). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (24), который имеет две игры в запасе.

Матчи 16-го тура УПЛ состоятся 1 – 4 декабря.

Таблица УПЛ после 14-го тура

Таблица УПЛ после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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