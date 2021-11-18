Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" — "Рух" и другие матчи 15-го тура УПЛ

Игровая программа будет разбита на целых четыре дня.
19-22 ноября состоятся матчи 15-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.
В этот уик-энд поединки продлятся сразу четыре дня. По одной встрече будет проведено в пятницу и понедельник, по три – в субботу и воскресенье. Для еврокубковых представителей Украины — "Шахтера", "Динамо" и "Зари", эти поединки будут иметь хорошую возможность как можно лучше подготовиться функционально к решающим сражениям в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 15 тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет матч "Днепр-1" — "Александрия".
Расписание трансляций матчей 15-го тура УПЛ
Пятница, 19 ноября
19:30 "Черноморец" — "Динамо" Футбол 1
Суббота, 20 ноября
14:00 "Львов" — "Заря" Футбол 2
17:00 "Шахтер" — "Рух" Футбол 2
19:30 "Днепр-1" — "Александрия" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт
Воскресенье, 21 ноября
14:00 "Минай" — "Ингулец" Футбол 1
17:00 "Ворскла" — "Мариуполь" Футбол 1
19:30 "Десна" — "Колос" Футбол 1
Понедельник, 22 ноября
19:30 "Верес" — "Металлист" Футбол 2
- После четырнадцати туров "Шахтер" лидирует в УПЛ с 35 очками, опережая "Динамо" по дополнительным показателям. "Заря" (29) – на третьем месте, "Ворскла" (28) – четвертая, "Днепр-1" (28) – пятый.
- Матчи 15-го тура УПЛ запланированы на 19-22 ноября.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".