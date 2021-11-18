Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" — "Рух" и другие матчи 15-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" — "Рух" и другие матчи 15-го тура УПЛ

Игровая программа будет разбита на целых четыре дня.

19-22 ноября состоятся матчи 15-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

В этот уик-энд поединки продлятся сразу четыре дня. По одной встрече будет проведено в пятницу и понедельник, по три – в субботу и воскресенье. Для еврокубковых представителей Украины — "Шахтера", "Динамо" и "Зари", эти поединки будут иметь хорошую возможность как можно лучше подготовиться функционально к решающим сражениям в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 15 тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет матч "Днепр-1" — "Александрия".

Расписание трансляций матчей 15-го тура УПЛ

Пятница, 19 ноября

19:30 "Черноморец" — "Динамо" Футбол 1

Суббота, 20 ноября

14:00 "Львов" — "Заря" Футбол 2

17:00 "Шахтер" — "Рух" Футбол 2

19:30 "Днепр-1" — "Александрия" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

Воскресенье, 21 ноября

14:00 "Минай" — "Ингулец" Футбол 1

17:00 "Ворскла" — "Мариуполь" Футбол 1

19:30 "Десна" — "Колос" Футбол 1

Понедельник, 22 ноября

19:30 "Верес" — "Металлист" Футбол 2