Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" - "Заря" и другие матчи 11-го тура УПЛ

Один из поединков тура перенесен из-за заражения коронавирусом в команде.
15-18 октября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.
Главным событием уикенда станет дуэль серебряного и бронзового призеров прошлого розыгрыша УПЛ - донецкого "Шахтера" и луганской "Зари". Поединок состоится в пятницу, 15 октября, на столичном "Олимпийском". Начало встречи - в 17:00.
Матч "Ингулец" - "Рух" был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в львовском клубе.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 11-го тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет матч "Днепр-1" - "Колос".
Расписание трансляций матчей 11-го тура УПЛ
Пятница, 15 октября
17:00 "Шахтер" - "Заря" Футбол 1
Суббота, 16 октября
14:00 "Мариуполь" - "Металлист 1925" Футбол 2
17:00 "Львов" - "Динамо" Футбол 2
19:30 "Днепр-1" - "Колос" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт
Воскресенье, 17 октября
14:00 "Минай" - "Десна" Футбол 1
19:30 "Александрия" - "Ворскла" Футбол 1
Понедельник, 18 октября
19:30 "Черноморец" - "Верес" Футбол 1
"Ингулец" - "Рух" - ПЕРЕНЕСЕН
- После десяти туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 26 очками. "Шахтер" (23) - на втором месте, "Ворскла" (21) - на третьем, "Заря" (20) - четвертая.
- Матчи 12-го тура УПЛ запланированы на 22-24 октября.
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".