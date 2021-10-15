Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" - "Заря" и другие матчи 11-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Шахтер" - "Заря" и другие матчи 11-го тура УПЛ

Один из поединков тура перенесен из-за заражения коронавирусом в команде.

15-18 октября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

Главным событием уикенда станет дуэль серебряного и бронзового призеров прошлого розыгрыша УПЛ - донецкого "Шахтера" и луганской "Зари". Поединок состоится в пятницу, 15 октября, на столичном "Олимпийском". Начало встречи - в 17:00.

Матч "Ингулец" - "Рух" был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в львовском клубе.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 11-го тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет матч "Днепр-1" - "Колос".

Расписание трансляций матчей 11-го тура УПЛ

Пятница, 15 октября

17:00 "Шахтер" - "Заря" Футбол 1

Суббота, 16 октября

14:00 "Мариуполь" - "Металлист 1925" Футбол 2

17:00 "Львов" - "Динамо" Футбол 2

19:30 "Днепр-1" - "Колос" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

Воскресенье, 17 октября

14:00 "Минай" - "Десна" Футбол 1

19:30 "Александрия" - "Ворскла" Футбол 1

Понедельник, 18 октября

19:30 "Черноморец" - "Верес" Футбол 1

"Ингулец" - "Рух" - ПЕРЕНЕСЕН

После десяти туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 26 очками. "Шахтер" (23) - на втором месте, "Ворскла" (21) - на третьем, "Заря" (20) - четвертая.

Матчи 12-го тура УПЛ запланированы на 22-24 октября.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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