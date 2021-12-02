Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Верес" - "Динамо" и другие матчи 17-го тура УПЛ

Два поединка тура покажет онлайн ТСН Проспорт.
3-6 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22. Это будут первые игры в элитном дивизионе отечественного первенства этой зимой.
Как и в прошлом уикенде, поединки продлятся сразу четыре дня. По одной встрече будет проведено в пятницу и понедельник, по три - в субботу и воскресенье.
Лидеры турнирной таблицы УПЛ, "Динамо" и "Шахтер", имеющие одинаковое количество баллов, проведут свои встречи в пятницу и субботу соответственно.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 17 тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет два матча тура: "Заря" - "Ингулец" и "Днепр-1" - "Черноморец".
Расписание трансляций матчей 17-го тура УПЛ
Пятница, 3 декабря
17:00 "Шахтер" - "Львов" Футбол 1
Суббота, 4 декабря
14:00 "Верес" - "Динамо" Футбол 2
17:00 "Рух" - "Ворскла" Футбол 2
19:30 "Металлист 1925" - "Колос" Футбол 2
Воскресенье, 5 декабря
14:00 "Заря" - "Ингулец" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт
17:00 "Александрия" - "Минай" Футбол 1
19:30 "Десна" - "Мариуполь" Футбол 1
Понедельник, 6 декабря
19:30 "Днепр-1" - "Черноморец" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт
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- После шестнадцати туров в УПЛ лидирует киевское "Динамо" - 41 очко. Столько же баллов имеет и "Шахтер", но "горняки" уступают "бело-синим" из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. Далее расположились "Днепр-1" (34 пункта), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).
- Матчи 18-го тура УПЛ запланированы на 10-12 декабря. После них УПЛ отправится на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата - 26 февраля).
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".