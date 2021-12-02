Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Верес" - "Динамо" и другие матчи 17-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Верес" - "Динамо" и другие матчи 17-го тура УПЛ

Два поединка тура покажет онлайн ТСН Проспорт.

3-6 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22. Это будут первые игры в элитном дивизионе отечественного первенства этой зимой.

Как и в прошлом уикенде, поединки продлятся сразу четыре дня. По одной встрече будет проведено в пятницу и понедельник, по три - в субботу и воскресенье.

Лидеры турнирной таблицы УПЛ, "Динамо" и "Шахтер", имеющие одинаковое количество баллов, проведут свои встречи в пятницу и субботу соответственно.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 17 тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет два матча тура: "Заря" - "Ингулец" и "Днепр-1" - "Черноморец".

Расписание трансляций матчей 17-го тура УПЛ

Пятница, 3 декабря

17:00 "Шахтер" - "Львов" Футбол 1

Суббота, 4 декабря

14:00 "Верес" - "Динамо" Футбол 2

17:00 "Рух" - "Ворскла" Футбол 2

19:30 "Металлист 1925" - "Колос" Футбол 2

Воскресенье, 5 декабря

14:00 "Заря" - "Ингулец" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

17:00 "Александрия" - "Минай" Футбол 1

19:30 "Десна" - "Мариуполь" Футбол 1

Понедельник, 6 декабря

19:30 "Днепр-1" - "Черноморец" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

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