Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Ворскла" — "Шахтер" и "Динамо" — "Днепр-1" и другие матчи 12-го тура УПЛ

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Ворскла" — "Шахтер" и "Динамо" — "Днепр-1" и другие матчи 12-го тура УПЛ

Проведение поединков разбиты на три дня.

22-24 октября состоятся матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

В этот уик-энд болельщики увидят сразу две центральные встречи — полтавская "Ворскла" примет дома донецкий "Шахтер", а киевское "Динамо" встретится в родных стенах с "Днепром-1".

ТСН Проспорт рассказывает, когда и где можно посмотреть поединки 12-го тура национального чемпионата. Наш сайт в прямом эфире покажет матчи "Динамо" — "Днепр-1" и "Заря" — "Колос".

Расписание трансляций матчей 12-го тура УПЛ

Пятница, 22 октября

17:00 "Десна" — "Александрия" Футбол 1

19:30 "Металлист" — "Ингулец" Футбол 2

Суббота, 23 октября

14:00 "Верес" — "Мариуполь" Футбол 2

17:00 "Ворскла" — "Шахтер" Футбол 1

19:30 "Черноморец" — "Львов" Футбол 2

Воскресенье, 24 октября

14:00 "Рух" — "Минай" Футбол 1

17:00 "Динамо" — "Днепр-1" 2+2 / ТСН Проспорт

19:30 "Заря" — "Колос" УНИАН ТВ / ТСН Проспорт

После одиннадцати туров "Динамо" лидирует в УПЛ с 29 очками. "Шахтер" (26) — на втором месте, "Ворскла" (24) — на третьем, "Днепр-1" (22) — четвертый;

В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые играют в два круга;

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

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