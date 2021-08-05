Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Заря" - "Динамо" и другие матчи 3-го тура УПЛ

Дата публикации
Просмотры
397
Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Заря" - "Динамо" и другие матчи 3-го тура УПЛ

ФК Шахтер

Трансляция трех поединков будет доступна на нашем сайте.

6 - 9 августа состоятся матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть поединки игрового уик-энда.

Отметим, что на нашем сайте будут доступны прямые видеотрансляции сразу трех встреч. Матч "Минай" - "Колос" был перенесен.

  • Поединки 4-го тура состоятся 13-18 августа.
  • В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
  • Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

Расписание трансляций матчей 3-го тура УПЛ

"Минай" - "Колос" - перенесен

Пятница, 6 августа

19:30 "Металлист 1925" - "Черноморец" Футбол 1

Суббота, 7 августа

17:00 "Рух" - "Верес" Футбол 2

19:30 "Шахтер" - "Александрия" Футбол 2

19:30 "Днепр-1" - "Мариуполь" УНИАН / ТСН Проспорт

Воскресенье, 8 августа

19:30 "Заря" - "Динамо" УНИАН / ТСН Проспорт

19:30 "Ворскла" - "Львов" Футбол 1

Понедельник, 9 августа

19:30 "Десна" - "Ингулец" 2+2 / ТСН Проспорт

Следующая публикация