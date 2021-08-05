Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Заря" - "Динамо" и другие матчи 3-го тура УПЛ

Трансляция трех поединков будет доступна на нашем сайте.
6 - 9 августа состоятся матчи 3-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.
ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть поединки игрового уик-энда.
Отметим, что на нашем сайте будут доступны прямые видеотрансляции сразу трех встреч. Матч "Минай" - "Колос" был перенесен.
- Поединки 4-го тура состоятся 13-18 августа.
- В сезоне 2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".
Расписание трансляций матчей 3-го тура УПЛ
"Минай" - "Колос" - перенесен
Пятница, 6 августа
19:30 "Металлист 1925" - "Черноморец" Футбол 1
Суббота, 7 августа
17:00 "Рух" - "Верес" Футбол 2
19:30 "Шахтер" - "Александрия" Футбол 2
19:30 "Днепр-1" - "Мариуполь" УНИАН / ТСН Проспорт
Воскресенье, 8 августа
19:30 "Заря" - "Динамо" УНИАН / ТСН Проспорт
19:30 "Ворскла" - "Львов" Футбол 1
Понедельник, 9 августа
19:30 "Десна" - "Ингулец" 2+2 / ТСН Проспорт