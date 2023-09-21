Украинский футбол на ТВ: где смотреть Заря – Днепр-1 и другие матчи 8-го тура УПЛ

Все поединки можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

22 – 24 сентября состоятся матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура откроется в пятницу поединками "Оболонь" – "Верес" и "Александрия" – "Черноморец".

На субботу запланированы четыре встречи: ЛНЗ – "Динамо", "Полесье" – "Минай", "Ворскла" – "Кривбасс" и "Рух" – "Шахтер".

Завершится тур двумя матчами в воскресенье: "Заря" – "Днепр-1" и "Металлист 1925" – "Колос".

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Заря" – "Днепр-1". Все матчи чемпионата Украины можно смотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ

Пятница, 22 сентября

17:00 "Оболонь" – "Верес" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Александрия" – "Черноморец" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

Суббота, 23 сентября

13:00 ЛНЗ – "Динамо" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

15:00 "Полесье" – "Минай" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

17:00 "Ворскла" – "Кривбасс" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

19:00 "Рух" – "Шахтер" Киевстар ТВ (Суспильне Киев), YouTube-канал УПЛ ТВ, Суспильне Спорт, Спорт 1

Воскресенье, 24 сентября

15:00 "Заря" – "Днепр-1" Киевстар ТВ (УНИАН), Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

17:00 "Металлист 1925" – "Колос" Киевстар ТВ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТВ

После 7-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (17 очков). На втором месте – "Кривбасс" (14 баллов). Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" (по 12 пунктов).

Матчи 9-го тура УПЛ состоятся 30 сентября – 2 октября.

Таблица УПЛ после 7-го тура

Таблица УПЛ после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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