"Украинский футбол умирает": Усик разнес судейство в матче "Полесье" — "Динамо"

Александр Усик / © ФК Полесье

Реклама

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик раскритиковал работу судей в центральном матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 между "Полесьем" и "Динамо".

Игра состоялась 8 марта в Житомире и завершилась волевой победой киевлян со счетом 2:1 .

После матча главный тренер "Полесья" Руслан Ротань пожаловался, что арбитры допустили две серьезные ошибки в пользу соперника: отменили гол Линдона Эмерлаху из-за фола Руслана Бабенко против Владимира Бражко перед началом контратаки житомирцев, а также не удалили с поля защитника "Динамо" Кристиана Биловара за грубый фол.

Реклама

"Хочу поддержать президента "Полесья" Геннадия Владиславовича Буткевича и всю команду. Стая, вчера вы были невероятны. Вы всегда невероятны. Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейством умрет, и он уже умирает. Убивают команды, которые растут, которые вкладывают огромные деньги в украинский футбол.

Судьи, вы очень плохо судите. И таким образом вы убиваете футбол. К "Динамо" у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживаю и буду поддерживать. Что-нибудь сделайте с тем, чтобы украинский футбол в дальнейшем рос, а не умирал", — сказал Усик у себя в Instagram.

Отметим, что летом 2023 года Усик подписал профессиональный контракт с "Полесьем". В январе 2026-го чемпион мира по боксу сыграл за житомирский клуб на тренировочных сборах в Испании против команды легендарного немецкого полузащитника Томаса Мюллера.

Добавим, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко уже сообщил, что открыто служебное расследование по "некоторым арбитрам и представителям комитета".

Реклама

"После последнего тура чемпионата Украины у нас возникло немало вопросов к арбитрам. Мы недовольны уровнем судейства в туре. Мы создаем все условия для комфортной работы судьям, они должны чувствовать высокую ответственность за свою работу и решения.

Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику по всем аспектам своей деятельности. О результатах расследований мы сообщим общественности", — говорится в заявлении Шевченко.

После этой победы "Динамо" (35 очков) продолжает занимать четвертое место в УПЛ. "Полесье" (36 баллов) находится на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ "бело-синие" 13 марта примут "Оболонь", а "волки" днем позже дома встретятся с "Кривбассом".

Реклама

Ранее сообщалось, что "Шахтер" обыграл "Александрию" и укрепил свое лидерство в УПЛ.