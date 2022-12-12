Украинский футболист эффектным голом на последней минуте принес своей команде победу на Кипре (видео)

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус стал героем матча 14-го тура чемпионата Кипра, в котором его команда встречалась с аутсайдером лиги – "Хлоракой".

На протяжении всего поединка "зеленые" давили на ворота соперника, но забить им никак не удавалось. Однако на 59-й минуте на замену вышел 32-летний украинец, который и спас свой клуб от потери очков.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а рефери компенсировал ко второму тайма пять минут. На 90+5-й минуте Безус красиво пробросил мяч мимо защитника соперников и с полукруга штрафной прицельным ударом пробил под штангу.

Roman Bezus' последний gasp winner для @OMONOIAfootball pic.twitter.com/WBdcUYYRhF — Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) December 11, 2022

Празднуя победный гол, Роман не сдержал бурных эмоций и снял футболку, за что получил желтую карточку. Однако это точно не огорчило нашего соотечественника.

После победы "Омония" с 22 очками закрепилась на шестой строчке чемпионата. От лидера, АПОЭЛа, команда Безуса отстает на 11 баллов.

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