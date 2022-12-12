Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинский футболист эффектным голом на последней минуте принес своей команде победу на Кипре (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинский футболист эффектным голом на последней минуте принес своей команде победу на Кипре (видео)

facebook.com/OMONOIAfootball

Роман Безус забил победный мяч за "Омонию".

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус стал героем матча 14-го тура чемпионата Кипра, в котором его команда встречалась с аутсайдером лиги – "Хлоракой".

На протяжении всего поединка "зеленые" давили на ворота соперника, но забить им никак не удавалось. Однако на 59-й минуте на замену вышел 32-летний украинец, который и спас свой клуб от потери очков.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а рефери компенсировал ко второму тайма пять минут. На 90+5-й минуте Безус красиво пробросил мяч мимо защитника соперников и с полукруга штрафной прицельным ударом пробил под штангу.

Празднуя победный гол, Роман не сдержал бурных эмоций и снял футболку, за что получил желтую карточку. Однако это точно не огорчило нашего соотечественника.

После победы "Омония" с 22 очками закрепилась на шестой строчке чемпионата. От лидера, АПОЭЛа, команда Безуса отстает на 11 баллов.

Читайте также:

Аргентина – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал ЧМ-2022

Иранского футболиста приговорили к смертной казни – СМИ

Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии из ЧМ-2022, опровергнув скандальные слухи о себе

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
340
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация