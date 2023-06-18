Украинский футболист эффектным голом спас свою команду от поражения в чемпионате США (видео)

Денис Костышин отметился уже четвертым голом в составе "Эль-Пасо".

Украинский полузащитникДенис Костышин забил красивый гол за "Эль-Пасо" в домашнем матче с "Тампа-Бэй" в регулярном чемпионате USL – второго по рангу дивизиона США.

25-летний украинец вышел в стартовом составе хозяев поля и сравнял счет на 63-й минуте, поразив ворота соперников эффектным дальним ударом.

Через четыре минуты после забитого гола Костышин был заменен. Игра завершилась со счетом 1:1 .

Для Дениса этот гол стал четвертым в этом сезоне USL. Также на счету украинца две результативные передачи в 15 матчах в составе "Эль Пасо".

Отметим, что Костышин отметился результативным действием во втором матче подряд. Ранее ассист украинца помог "Эль-Пасо" победить "Лас-Вегас Лайтс".

"Эль-Пасо" (30 очков) лидирует в Западной конференции USL. Команда Костышина не проигрывает 12 матчей подряд. В следующем поединке техасцы сыграют 2 июля против "Нью-Мексико".

Добавим, что Костышин – воспитанник "Динамо", но на профессиональном уровне за киевский клуб не играл. В чемпионате Украины полузащитник выступал за "Днепр", "Колос" и "Александрию". На его счету 51 матч в УПЛ, 9 голов и 2 ассиста.

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