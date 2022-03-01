Украинский футболист и его мама погибли от взрыва российской бомбы

Украинский футболист и его мама погибли от взрыва российской бомбы

Российские фашисты забрали еще одну жизнь.

Футболист ФК "Гостомель" (Киевская область) Дмитрий Мартыненко и его мама погибли в результате взрыва попавшей в их дом российской бомбы.

Об этом сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

Дмитрий Мартыненко - воспитанник луганского футбола. Он был лучшим бомбардиром и самым лучшим игроком второй лиги чемпионата Киево-Святошинского района. 22 февраля ему исполнилось 25 лет.

Погиб Дима Мартыненко и его мама.... В дом попала российская бомба... Воспитанник Луганского футбола, лучший... Опубликовано Киево-Святошинский футбол Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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