Украинский футболист итальянского клуба не сыграет до конца года: известна причина

Виктор Коваленко травмировался во время тренировки.

Украинский полузащитник итальянской Специи Виктор Коваленко не сможет выйти на поле до конца текущего года.

Как сообщает Il Secolo XIX, 26-летний украинец получил травму на одной из тренировок. На прошлой неделе игрок повредил подколенное сухожилие правой ноги.

Ориентировочный срок восстановления Коваленко составляет два месяца. Таким образом, Виктор вернется в игру уже в следующем году.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 7 матчей за "Специю" в Серии А, результативными действиями не отмечался.

После десяти туров команда украинца с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что звездный португальский футболист пропустит ЧМ-2022.

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